Протоиерея Димитрия Смирнова похоронят в Благовещенском соборе Петровского парка

Скончавшийся на 70-м году жизни протоиерей Димитрий Смирнов в пятницу будет похоронен за алтарём храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве. Об этом сообщили в Московской патриархии.

Отпевание священнослужителя пройдет в храме Христа Спасителя, сообщает RT.

Протоиерей Димитрий Смирнов скончался 21 октября. Весной он переболел COVID-19, а в конце сентября попал в реанимацию. Причиной смерти в РПЦ назвали давнее хроническое заболевание.