Протоиерея Димитрия Смирнова похоронят в Благовещенском соборе Петровского парка

Скончавшийся на 70-м году жизни протоиерей Димитрий Смирнов в пятницу будет похоронен за алтарём храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве. Об этом сообщили в Московской патриархии.

Отпевание священнослужителя пройдет в храме Христа Спасителя, сообщает RT.

Протоиерей Димитрий Смирнов скончался 21 октября. Весной он переболел COVID-19, а в конце сентября попал в реанимацию. Причиной смерти в РПЦ назвали давнее хроническое заболевание.

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Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев ранее рассказал НСН, почему изменил отношение к одному из самых ярких представителей РПЦ. По его мнению, жизненный путь протоиерея Смирнова в целом рифмуется с развитием всей Церкви в России.

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ФОТО: НСН
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