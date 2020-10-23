Протоиерея Димитрия Смирнова похоронят в Благовещенском соборе Петровского парка
Скончавшийся на 70-м году жизни протоиерей Димитрий Смирнов в пятницу будет похоронен за алтарём храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве. Об этом сообщили в Московской патриархии.
Отпевание священнослужителя пройдет в храме Христа Спасителя, сообщает RT.
Протоиерей Димитрий Смирнов скончался 21 октября. Весной он переболел COVID-19, а в конце сентября попал в реанимацию. Причиной смерти в РПЦ назвали давнее хроническое заболевание.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев ранее рассказал НСН, почему изменил отношение к одному из самых ярких представителей РПЦ. По его мнению, жизненный путь протоиерея Смирнова в целом рифмуется с развитием всей Церкви в России.
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