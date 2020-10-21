Кураев признался, что был влюблен в протоиерея Смирнова

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет. В РПЦ сообщили, что Смирнов скончался от хронического заболевания, не связанного с коронавирусом. В июле прошлого года он был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии, ему была проведена операция. В мае этого года Смирнов перенес заболевание COVID-19.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев рассказал НСН, каким он знал Смирнова 30 лет назад. По его словам, тот был остроумным «рыцарем и защитником православия». Но с течением времени отношение Кураева как к самой РПЦ, так и к ее ярким представителям изменилось.

«В начале 90-х годов я был просто влюблен в отца Дмитрия. Живой, остроумный, не лезет в карман за словом, такой "не иконный" батюшка в хорошем смысле этого слова. Защитник и рыцарь православия. А потом мое отношение изменилось. Мне кажется, что отец Дмитрий, проделав путь общий со всей нашей церковью, не сделал некоторых выводов из перемены нашего статуса. Церковь вышла из гонений и презрения. Она уже перестала быть слабым зайчиком и превратилась во всеядного медведя, который любит мед покушать и может для этого улей разорить. А может при случае кому-то и хребет переломать и скушать потом», - заявил он.

По мнению Кураева, РПЦ стала агрессивным ведомством, борющимся с инакомыслием и подпитываемым такими идеологами как Смирнов.