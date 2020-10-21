Кураев признался, что был влюблен в протоиерея Смирнова

Запрещенный в служении протодиакон рассказал НСН, почему изменил отношение к одному из самых ярких представителей РПЦ.

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет. В РПЦ сообщили, что Смирнов скончался от хронического заболевания, не связанного с коронавирусом. В июле прошлого года он был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии, ему была проведена операция. В мае этого года Смирнов перенес заболевание COVID-19.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев рассказал НСН, каким он знал Смирнова 30 лет назад. По его словам, тот был остроумным «рыцарем и защитником православия». Но с течением времени отношение Кураева как к самой РПЦ, так и к ее ярким представителям изменилось.

«В начале 90-х годов я был просто влюблен в отца Дмитрия. Живой, остроумный, не лезет в карман за словом, такой "не иконный" батюшка в хорошем смысле этого слова. Защитник и рыцарь православия. А потом мое отношение изменилось. Мне кажется, что отец Дмитрий, проделав путь общий со всей нашей церковью, не сделал некоторых выводов из перемены нашего статуса. Церковь вышла из гонений и презрения. Она уже перестала быть слабым зайчиком и превратилась во всеядного медведя, который любит мед покушать и может для этого улей разорить. А может при случае кому-то и хребет переломать и скушать потом», - заявил он.

По мнению Кураева, РПЦ стала агрессивным ведомством, борющимся с инакомыслием и подпитываемым такими идеологами как Смирнов.

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«Церковь стала силовым ведомством, особенно последние 10 лет при патриархе Кирилле. Она может раздавать сроки, "двушечки" своим критикам, оппонентам и может смотреть в сторону, когда сажают конкурентов. Различные секты были сильны в 90-х годах. Но сейчас все изменилось, их арестовывают ни за что. А люди типа Смирнова благодушно на это взирают, скорее даже подначивают. Причем арестовывают кто? Офицеры и генералы, взращенные Смирновым. Это люди, кого мы сами напитывали три десятка лет имперской державной идеологией, что государство поможет церкви, а церковь поможет государству», - добавил он.

По мнению Кураева, жизненный путь протоиерея Смирнова в целом рифмуется с развитием всей Церкви в России.

«Дмитрий проделал путь от замечательного неформального проповедника до человека, возглавлявшего движения православных активистов. И это общий путь нашей церкви. Я вижу, как миссионерам дают задание – составить карту и план – где какая секта действует, и все это передать органам, а не только в епархию», - подчеркнул он.

Вместе с этим Кураев считает, что фигура Смирнова достойна доброй памяти.

«Я однажды у себя в блоге публиковал коллекцию его интересных и ярких мыслей, образов, фраз. В этом смысле, я надеюсь, что его ученики сделают его работу и из огромного количества сказанного им – он не писатель, он скорее мастер устной речи – выберут какие-то жемчужинки, которые сохранят добрую память о нем. Даже для тех, кто с ним не был знаком», - уточнил он.

Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен в священника в 1979 году. В течение семи лет он возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а 25 августа 2020 года Священный синод РПЦ по его прошению освободил его от этой должности.

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ФОТО: Илья Питалев//РИА Новости
ТЕГИ:РПЦАндрей КураевДмитрий Смирнов
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