«Противовирусные не спасут»: Врач предупредила о новой волне гриппа в феврале

Татьяна Романенко заявила НСН, что грипп и вирусные инфекции очень хорошо себя чувствуют в морозную погоду, а сейчас еще есть время для вакцинации. 

В феврале-марте в России ожидается новая волна заболеваемости гриппом, до которой еще можно успеть вакцинироваться, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с НСН.

Россияне стали чаще болеть из-за теплой зимы. Аномальный гибрид весны и осени располагает к увеличению простудных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также к обострению душевных недугов, пишут «Известия» со ссылкой на врачей. Также из-за погоды в России заметили рост заболеваемости вирусными инфекциями. Постоянные изменения температуры снижают способность организма, делая его более уязвимым к ОРВИ. Романенко отметила, что в группе риска сегодня все.

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«Специфической профилактики вирусных инфекций у нас не существует. Вакцины против вирусов, которые вызывают ОРВИ, у нас нет. Этих вирусов больше двухсот, они быстро меняются. Поэтому будем считать, что мы все в группе риска. В большинстве случаев эти вирусные инфекции протекают достаточно легко, а вот грипп – это всегда серьезное заболевание. Заболеваемость гриппом сейчас возрастает, против гриппа как раз вакцина есть. Пока еще тепло, мы можем успеть вакцинироваться. Значительный подъем заболеваемости будет в феврале-марте, за сезон бывает несколько волн», - предупредила она.

Также Романенко рассказала, как избежать осложнений, отметив, что противовирусные препараты в данном случае не помогут.

«Грипп и вирусные инфекции очень хорошо себя чувствуют в морозную погоду. В мороз мы меньше бываем на улице, больше находимся в помещении, не проветриваем, воздух сухой из-за отопления. При сухой слизистой риск заболеть достаточно высок. Источником заражения чаще всего является человек, предметы в помещении. Если вы заболели, вы не должны выходить из дома, чтобы не подвергать опасности других людей, а также чтобы обойтись без осложнений. Болезнь никуда не уходит, даже если нам уже стало лучше. Пять-семь дней человек представляет опасность для окружающих. Нужно сразу же промывать слизистые, никаких особых методов лечения нет. Специфической терапии против вирусов не существует, никакие противовирусные препараты здесь не сработают. Чаще работает вера в препарат», - подытожила собеседница НСН.

В период не очень холодной зимы нужно не переставать поддерживать иммунитет, высыпаться каждый день и пить витамин D, а также сменить одежду на более легкую, рассказала ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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