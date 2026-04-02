«Там порядка 16-18 регионов, где допущены самые большие проценты демпинга. Пока провели проверки в трех регионах: это Ставропольский край, Удмуртия и Томская область. Это все непросто. Общественные проверки требуют определенной процедуры», - отметил он.

По словам Аничкина, главная загвоздка заключается в противоречии приказа Росгвардии и Федерального закона, которым пользуются недобросовестные охранные организации.

«Тут все зависит от противоречия между приказом Росгвардии N 45, где прописаны все нормы, первоначальные цены, которые должны быть установлены с проведением тендеров, и противоречием Федерального закона N 44, который предполагает победу той структуры, которая дает наименьшую цену. Этим пользуются различные охранные структуры, которые выигрывают тендеры, все муниципальные образования, которые проводят тендеры. Они потом отчитываются о количестве сэкономленных средств. Такие охранные предприятия надо изгонять с рынка совместно с регулятором. Мы проводим общественные проверки, чтобы отрегулировать рынок и навести порядок. Так что, конечно, текущая система тендеров стимулирует недобросовестную конкуренцию. Также у нас образовательное учреждение имеет ограниченные средства, и на все про все у директора существует одна статья расходов», - рассказал он.

Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН предложил родителям самостоятельно собирать деньги на хорошую школьную охрану.

