Россиянам назвали один из самых тяжких грехов

Зампредседателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал самоубийство одним из самых тяжких грехов. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

По словам Иванова, то, что люди сами распоряжаются своей жизнью - глубокое заблуждение, потому что жизнь - это «дар Божий». Самоубийство становится посягательством на то, что принадлежит только Богу, и отвержением самого основания бытия.

«Суицид — это нарушение шестой заповеди «Не убий». Во-первых, уничтожая свой храм, люди уничтожают и ту благодать, которая в них может обитать. Во-вторых, это акт крайнего отчаяния, а это неверие в милосердие», — пояснил зампред ВРНС.

Кроме того, он отметил, что суицид — это отказ от покаяния. По словам Иванова, человек уходит из жизни без примирения с Богом и людьми, но «без покаяния нет и прощения».

Ранее настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко напомнил, что в религии уныние рассматривается как смертный грех.

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
