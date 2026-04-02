«Газпром» сообщил об отражении новой атаки БПЛА на станцию «Русская»
2 апреля 202612:16
Объект экспортного газопровода «Турецкий поток» подвергся атаке БПЛА в ночь на 2 апреля. Об этом говорится в сообщении компании «Газпром».
«В период с 00 ч. 40 мин. до 01 ч. 00 мин. компрессорная станция "Русская", обеспечивающая надежность экспортных поставок газа по газопроводу... подверглась атаке трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в холдинге.
Атаку отразили силы Минобороны и мобильные оперативные группы, пишет RT. Поражения станции не допущено.
В марте «Газпром» заявил о попытках удара 22 беспилотниками по компрессорной станции «Русская».
