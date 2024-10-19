Россиянам посоветовали отключить функцию присоединения к Wi-Fi на телефонах

Для того, чтобы не стать жертвой хакеров, россиянам следует отключить функцию автоматического присоединения к уже известным сетям Wi-Fi на телефонах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на технического руководителя МТС RED SOC Ильназа Гатауллина.

По его словам, мошенники могут создавать копии Wi-Fi-точек для кражи данных. Специалист объяснил, что правонарушители в общественных местах делают свою Wi-Fi-точку, но называет ее так же или именем, похожим на название заведения. При этом хакеры применяют атаку к роутеру организации. После этой операции устройства пользователей подключаются к фейковой сети, в связи с чем мошенники получают доступ ко всему интернет-трафику.