Россиянам посоветовали отключить функцию присоединения к Wi-Fi на телефонах
Для того, чтобы не стать жертвой хакеров, россиянам следует отключить функцию автоматического присоединения к уже известным сетям Wi-Fi на телефонах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на технического руководителя МТС RED SOC Ильназа Гатауллина.
По его словам, мошенники могут создавать копии Wi-Fi-точек для кражи данных. Специалист объяснил, что правонарушители в общественных местах делают свою Wi-Fi-точку, но называет ее так же или именем, похожим на название заведения. При этом хакеры применяют атаку к роутеру организации. После этой операции устройства пользователей подключаются к фейковой сети, в связи с чем мошенники получают доступ ко всему интернет-трафику.
Гатауллин также отметил, что, если на телефон приходит запрос о повторной аутентификации, пользователю следует проверить наличие других сетей с одинаковым названием. Он также напомнил, что через публичный Wi-Fi на телефон может попасть вирус.
Ранее президент фонда информационной демократии, бывший замминистра связи РФ Илья Массух в интервью НСН рассказал, что для того, чтобы обезопасить себя от отключения сервисов Google и от выхода из строя полностью операционной системы телефона, нужно переходить на смартфоны на отечественной ОС с «обрезанным Android».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru