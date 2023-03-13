Против журналиста Караулова возбудили дело о клевете на Никиту Михалкова

«О возбуждении дела ... было принято решение после проведения проверки по факту публичных обвинений режиссера со стороны журналиста якобы в вырубке лесов на территории Нижегородской области», — отметил собеседник агентства.

По данным ТАСС, дело о клевете было возбуждено в Нижнем Новгороде, но впоследствии передано в Москву. Силовики провели обыски почти по 20 адресам в столице и области, связанным с журналистом.

Позже адвокат Караулова Александр Обозов в беседе с РБК подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста и обысках.

Караулов также проходит по делу о клевете по заявлению главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Журналист отмечал, что имеет статус свидетеля, напоминает Ura.ru.

