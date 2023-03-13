Против журналиста Караулова возбудили дело о клевете на Никиту Михалкова
Против журналиста Андрея Караулова возбудили уголовное дело о клевете на режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«О возбуждении дела ... было принято решение после проведения проверки по факту публичных обвинений режиссера со стороны журналиста якобы в вырубке лесов на территории Нижегородской области», — отметил собеседник агентства.
По данным ТАСС, дело о клевете было возбуждено в Нижнем Новгороде, но впоследствии передано в Москву. Силовики провели обыски почти по 20 адресам в столице и области, связанным с журналистом.
Позже адвокат Караулова Александр Обозов в беседе с РБК подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста и обысках.
Караулов также проходит по делу о клевете по заявлению главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Журналист отмечал, что имеет статус свидетеля, напоминает Ura.ru.
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