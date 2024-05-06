СМИ: Против Зеленского и Порошенко возбуждены уголовные дела по двум статьям

Порошенко уже высказался по поводу своего розыска в РФ, отметив, что раз статья не указана, он надеется, что его обвиняют в патриотизме и любви к родине. Также он назвал этот статус признанием и боевой наградой.

Президент Украины пока никак не прокомментировал объявление себя в розыск в России.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН объяснил, почему объявление украинских политических лиц в розыск происходит с большим интервалом. По словам юриста, для начала правоохранительные органы должны собрать необходимую доказательную базу.

