СМИ: Против Зеленского и Порошенко возбуждены уголовные дела по двум статьям

Против президента Украины Владимира Зеленского возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям: о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещенных средств и методов ведения войны, сообщает SHOT со ссылкой на источник. Отмечается, что экс-президенту Украины Петру Порошенко также вменяют эти две статьи.

Ранее в базе МВД появилась информация о том, что Зеленский и Порошенко числятся в розыске.

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Порошенко уже высказался по поводу своего розыска в РФ, отметив, что раз статья не указана, он надеется, что его обвиняют в патриотизме и любви к родине. Также он назвал этот статус признанием и боевой наградой.

Президент Украины пока никак не прокомментировал объявление себя в розыск в России.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН объяснил, почему объявление украинских политических лиц в розыск происходит с большим интервалом. По словам юриста, для начала правоохранительные органы должны собрать необходимую доказательную базу.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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