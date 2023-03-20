Против замкомандующего Центральным округом Росгвардии возбудили уголовное дело
Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил бывший советник главы Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Парламентарий рассказал, что Драгомирецкого подозревают в получении крупных взяток и превышении полномочий.
«Драгомирецкий подозревается в систематическом получении «откатов» от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье», - уточнил Хинштейн.
Сообщается, что обвиняемый призвал вину и написал явку с повинной.
Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда, сообщает НСН. Ранее МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
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