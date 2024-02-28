«Против закона!»: В Госдуме оценили скидку на обучение для детей из многодетных семей

Скидка на платное обучение для детей из многодетных семей может осложнить поступление, кроме того в российских вузах достаточно бюджетных мест, рассказали НСН Ольга Пилипенко и Татьяна Буцкая.


Предоставление скидки на платное обучение в вузах может стать дополнительной мерой поддержки для детей из многодетных семей, однако сегодня в учебных заведениях страны достаточно бюджетных мест, заявила в интервью НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

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Ранее «Известия» сообщили, что фракция ЛДПР предложила поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые предусматривают 50% скидку на оплату обучения в университетах для детей из многодетных семей. По мнению Пилипенко, такая инициатива противоречит одному из федеральных законов, но вопрос можно решить иначе.

«Есть федеральный закон «О некоммерческих организациях», в нем четко прописано, что одинаковые услуги должны оказываться на одинаковых условиях. Федеральный бюджет должен определить, готов ли компенсировать вузам затраты, связанные с обеспечением учебного процесса. В своей ректорской практике я сталкивалась с ситуацией, когда приходили дети из многодетных семей, династии продолжали. Таких случаев было 5-6 в год, это небольшое количество. Если вузы решением ученого совета примут, что дают определенные льготы для семьи, тогда это будет правомерно и без поправок в федеральный закон», - пояснила она.

Депутат предложила родителям и абитуриентам более детально изучать доступные бюджетные места, чтобы избежать обучения на платной основе. Она также рассказала, что вузы сегодня предоставляют для этого достаточно возможностей.

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«Сегодня выделяется достаточно бюджетных мест, они формируются из кадровой потребности государства и региона, некоторые остаются незакрытыми даже на конец приемной кампании. Можно подать заявление в 5 вузов на 5 специальностей. Я бы посоветовала проанализировать ситуацию и сначала направлять документы в учебные вузы с бесплатными направлениями. И уже потом смотреть специальности, на которые абитуриенты хотели поступить, но на платной основе», - сказала она.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая согласилась, что инициатива может помочь детям из многодетных семей в поступлении, однако добавила, что пока детально не изучила ее.

«У нас 2,3 миллиона многодетных семей в стране, в них воспитывается около 7 миллионов детей, но нужно смотреть дифференциацию по возрасту. Сама идея о скидке на обучение хорошая, но в любой хорошей идее могут быть подводные течения, которые в итоге усложнят поступление», - заявила собеседник НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила «Радиоточке НСН», что в Госдуму внесен законопроект, освобождающий многодетных родителей от уплаты НДФЛ. При этом выпадающие доходы регионов намерены возмещать за счет федерального бюджета.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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