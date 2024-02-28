«Против закона!»: В Госдуме оценили скидку на обучение для детей из многодетных семей

Ранее «Известия» сообщили, что фракция ЛДПР предложила поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые предусматривают 50% скидку на оплату обучения в университетах для детей из многодетных семей. По мнению Пилипенко, такая инициатива противоречит одному из федеральных законов, но вопрос можно решить иначе.

«Есть федеральный закон «О некоммерческих организациях», в нем четко прописано, что одинаковые услуги должны оказываться на одинаковых условиях. Федеральный бюджет должен определить, готов ли компенсировать вузам затраты, связанные с обеспечением учебного процесса. В своей ректорской практике я сталкивалась с ситуацией, когда приходили дети из многодетных семей, династии продолжали. Таких случаев было 5-6 в год, это небольшое количество. Если вузы решением ученого совета примут, что дают определенные льготы для семьи, тогда это будет правомерно и без поправок в федеральный закон», - пояснила она.

Депутат предложила родителям и абитуриентам более детально изучать доступные бюджетные места, чтобы избежать обучения на платной основе. Она также рассказала, что вузы сегодня предоставляют для этого достаточно возможностей.