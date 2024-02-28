«Против закона!»: В Госдуме оценили скидку на обучение для детей из многодетных семей
Скидка на платное обучение для детей из многодетных семей может осложнить поступление, кроме того в российских вузах достаточно бюджетных мест, рассказали НСН Ольга Пилипенко и Татьяна Буцкая.
Предоставление скидки на платное обучение в вузах может стать дополнительной мерой поддержки для детей из многодетных семей, однако сегодня в учебных заведениях страны достаточно бюджетных мест, заявила в интервью НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Ранее «Известия» сообщили, что фракция ЛДПР предложила поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые предусматривают 50% скидку на оплату обучения в университетах для детей из многодетных семей. По мнению Пилипенко, такая инициатива противоречит одному из федеральных законов, но вопрос можно решить иначе.
«Есть федеральный закон «О некоммерческих организациях», в нем четко прописано, что одинаковые услуги должны оказываться на одинаковых условиях. Федеральный бюджет должен определить, готов ли компенсировать вузам затраты, связанные с обеспечением учебного процесса. В своей ректорской практике я сталкивалась с ситуацией, когда приходили дети из многодетных семей, династии продолжали. Таких случаев было 5-6 в год, это небольшое количество. Если вузы решением ученого совета примут, что дают определенные льготы для семьи, тогда это будет правомерно и без поправок в федеральный закон», - пояснила она.
Депутат предложила родителям и абитуриентам более детально изучать доступные бюджетные места, чтобы избежать обучения на платной основе. Она также рассказала, что вузы сегодня предоставляют для этого достаточно возможностей.
«Сегодня выделяется достаточно бюджетных мест, они формируются из кадровой потребности государства и региона, некоторые остаются незакрытыми даже на конец приемной кампании. Можно подать заявление в 5 вузов на 5 специальностей. Я бы посоветовала проанализировать ситуацию и сначала направлять документы в учебные вузы с бесплатными направлениями. И уже потом смотреть специальности, на которые абитуриенты хотели поступить, но на платной основе», - сказала она.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая согласилась, что инициатива может помочь детям из многодетных семей в поступлении, однако добавила, что пока детально не изучила ее.
«У нас 2,3 миллиона многодетных семей в стране, в них воспитывается около 7 миллионов детей, но нужно смотреть дифференциацию по возрасту. Сама идея о скидке на обучение хорошая, но в любой хорошей идее могут быть подводные течения, которые в итоге усложнят поступление», - заявила собеседник НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила «Радиоточке НСН», что в Госдуму внесен законопроект, освобождающий многодетных родителей от уплаты НДФЛ. При этом выпадающие доходы регионов намерены возмещать за счет федерального бюджета.
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