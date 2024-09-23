Против вандала, разгромившего могилу Маслякова, возбудили уголовное дело
Против мужчины, который накануне разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, возбудили уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах, передает РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 244 «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
До этого сообщалось, что вандала, который разгромил могилу телеведущего, увезли в психиатрическую лечебницу.
Семья руководителя КВН Александра Маслякова обратилась в правоохранительные органы из-за разгрома могилы ведущего. Родственники подали заявление из-за акта вандализма на Новодевичьем кладбище. К обращению присоединилась и администрация кладбища.
Ранее стало известно, что злоумышленник вырвал крест на Новодевичьем кладбище, разбросал цветы и переместил фотографии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru