СМИ: Неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище
22 сентября 202418:50
Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, пишет Telegram-канал Mash.
Неадекватный мужчина вырвал крест на Новодевичьем кладбище, разбросал цветы и переместил фотографии.
Охранники вывели злоумышленника и передали сотрудникам полиции.
Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Церемония прощания прошла 11 сентября в молодёжном центре «Планета КВН», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru