СМИ: Неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище

Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, пишет Telegram-канал Mash.

«Такое время!»: Телекритик рассказал, как Масляков реагировал на упреки в адрес КВН

Неадекватный мужчина вырвал крест на Новодевичьем кладбище, разбросал цветы и переместил фотографии.

Охранники вывели злоумышленника и передали сотрудникам полиции.

Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Церемония прощания прошла 11 сентября в молодёжном центре «Планета КВН», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ПолицияКладбища

Горячие новости

Все новости

партнеры