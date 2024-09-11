Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

Уточняется, что рядом с местом захоронения телеведущего расположены могилами легендарного диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.

Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Церемония прощания прошла 11 сентября в молодёжном центре «Планета КВН».

Траурную церемонию посетили поклонники, друзья и коллеги телеведущего, в том числе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, телеведущий Леонид Якубович и другие, сообщает RT.

