Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

Руководителя и ведущего телепередачи «КВН» Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что рядом с местом захоронения телеведущего расположены могилами легендарного диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.

Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Церемония прощания прошла 11 сентября в молодёжном центре «Планета КВН».

Траурную церемонию посетили поклонники, друзья и коллеги телеведущего, в том числе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, телеведущий Леонид Якубович и другие, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
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