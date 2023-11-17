Россиян предупредили о схеме мошенников с займами на участников СВО

До этого мошенники придумали новую схему обмана россиян со звонками в приложениях площадок для объявлений, рассказали специалисты ВТБ. Отмечается, что граждане получают звонок из знакомого приложения, которым пользуются, что не вызывает в них сомнений. Злоумышленники пользуются этим и пытаются получить необходимые данные, заявляя о проблемах с картой у «жертвы». Отмечается, что граждане получают звонок из знакомого приложения, которым пользуются, что не вызывает в них сомнений. Злоумышленники пользуются этим и пытаются получить необходимые данные, заявляя о проблемах с картой у «жертвы», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

