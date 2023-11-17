Россиян предупредили о схеме мошенников с займами на участников СВО

Мошенники стали оформлять займы на участников СВО, рассказала директор объединения Найля Липатова на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передает РИА Новости.

По ее словам, граждане пытаются оформить кредит на тех, кто сейчас находится на спецоперации. У некоторых родственников есть, например, доступ к Госуслугам, чтобы получить необходимые данные.

В Госдуме пожаловались на интернет-мошенников, атакующих депутатов

До этого мошенники придумали новую схему обмана россиян со звонками в приложениях площадок для объявлений, рассказали специалисты ВТБ. Отмечается, что граждане получают звонок из знакомого приложения, которым пользуются, что не вызывает в них сомнений. Злоумышленники пользуются этим и пытаются получить необходимые данные, заявляя о проблемах с картой у «жертвы». Отмечается, что граждане получают звонок из знакомого приложения, которым пользуются, что не вызывает в них сомнений. Злоумышленники пользуются этим и пытаются получить необходимые данные, заявляя о проблемах с картой у «жертвы», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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