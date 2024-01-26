Против иноагента Дудя отказались возбуждать уголовное дело
Против журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) не возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что доследственную проверку начали в сентябре 2023 года после интервью журналиста с создателем сериала Mr. Freeman Павлом Мунтяном (признан иноагентом), однако состава преступления найти не удалось. В связи с этим было принято решение не возбуждать уголовное дело.
Ранее лидеры фракций в Госдуме России создали проект закона, предлагающий лишать государственных наград за фейки, дискредитацию ВС России, а также за призывы к экстремистской деятельности, вводу санкций против российских властей, нарушению целостности страны и за реабилитацию нацизма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru