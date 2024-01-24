Студент СПбГУ из Донецка сдал в полицию женщину - астронома за поддержку Украины

Учащийся Санкт-Петербургского государственного университета из Донецка заявил в полицию на сотрудницу Института прикладной астрономии Российской академии наук из-за ее позиции по украинскому вопросу. Как сообщает «Фонтанка», во вторник, 23 января 45-летняя женщина была задержано возле у станции метро «Владимирская».

Студент заявил сотрудникам МВД, что на станции «Достоевская» во время разговора с ним научная сотрудница обозначила поддержку Украине. Ему также не понравилось, что на рюкзаке у женщины была нашивка в виде украинского сине-желтого флага.

Донёсший в полицию на женщину в своё время уже окончил высшее учебное заведение в Донецке. Затем он ушёл служить добровольцем, после чего демобилизовался. В СПбГУ 22-летний молодой человек изучает сферу международных отношений.

Действия сотрудницы Института прикладной астрономии РАН могут подпадать под статью Кодекса об административных нарушениях о публичной дискредитации российской армии. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», окончательное решение по делу пока не принято.

