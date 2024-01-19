В России предложили лишать наград за фейки и дискредитацию ВС РФ

Лидеры фракций в Госдуме России создали проект закона, предлагающий лишать государственных наград за фейки, дискредитацию ВС России, а также за призывы к экстремистской деятельности, вводу санкций против российских властей, нарушению целостности страны и реабилитацию нацизма, сообщает РИА Новости.

«Сидите там!»: Цеков объяснил законопроект о лишении гражданства за дискредитацию армии

За это предложено лишить специальных, воинских или почетных званий и госнаград по решению суда. Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями о распространении фейков о ВС России, публичных призывах к экстремистской деятельности, оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Москва не принимает участие, или зарубежных госорганов.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале напомнил, что, согласно Конституции РФ, гражданин России не может быть лишён своего гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФейкЭкстремистыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры