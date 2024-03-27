Против автора скандальных постов о «Крокусе» Конашенка завели дело об оправдании терроризма
Предприниматель Николай Конашенок после скандальных постов о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
«Следственным отделом по Центральному району... предъявлено обвинение 41-летнему... Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — указали в ведомстве.
По данным правоохранителей, 22-25 марта фигурант разместил в Сети комментарии, оправдывающие теракт в «Крокусе». Следствие будет добиваться заключения Конашенка в СИЗО.
Ранее предпринимателя задержали в петербургском аэропорту Пулково после неоднозначных высказываний о трагедии. Известно, что в отделении полиции Конашенок повышал голос и использовал нецензурную лексику. Позже мужчину арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru