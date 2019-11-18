Протестующим в Грузии дали полчаса на снятие блокады парламента
Министерство внутренних дел Грузии предупредило, что у граждан, которые вышли на демонстрацию, есть полчаса для того, чтобы прекратить блокировку здания парламента, сообщает ТАСС.
Однако, как заявляет телекомпания «Рустави 2», министерство внутренних дел Грузии уже направило спецназ к заблокированному протестующими парламенту, пишет RT. Отмечается, что сотрудники отряда спецназначения вооружены дубинками и щитами.
Известно также, что к зданию парламента прибыли около 15 желтых автобусов с сотрудниками спецназа, а также бригады патрульной полиции.
Напомним, что ранее в МВД Грузии сообщили о том, что мирный митинг в Тбилиси начал приобретать противозаконный характер.
Ранее бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире НСН заявила, что на этот раз оппозицию объединила «непорядочность нынешней власти».
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