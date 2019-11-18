Протестующим в Грузии дали полчаса на снятие блокады парламента

Однако, как заявляет телекомпания «Рустави 2», министерство внутренних дел Грузии уже направило спецназ к заблокированному протестующими парламенту, пишет RT. Отмечается, что сотрудники отряда спецназначения вооружены дубинками и щитами.

Известно также, что к зданию парламента прибыли около 15 желтых автобусов с сотрудниками спецназа, а также бригады патрульной полиции.

Напомним, что ранее в МВД Грузии сообщили о том, что мирный митинг в Тбилиси начал приобретать противозаконный характер.

Ранее бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире НСН заявила, что на этот раз оппозицию объединила «непорядочность нынешней власти».

