Протестующие в Берлине скандируют «Путин!»

«Все просто: потому что Путин может надавить на Трампа», — ответил мужчина.

Участники многотысячной акции прошли по центральной улице Фридрихштрассе. Акция стала одной из крупнейших за последние несколько лет. Известно, что к месту событий стянуты три тысячи полицейских, доставлены водометы. Отмечается, что под Берлином дежурят подразделения бундесвера, а замечены танки.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, что Германии трудно работать с Америкой.

«Она надеется, что Америка по-прежнему та, которую Германия знает как именно старшего брата. Германии трудно работать с администрацией Трампа. Очень сложно. Трамп рассматривает Европу как рынок сбыта или даже как соперника. Или как вассала, который во всем должен слушаться Америку, следовать в фарватере американских интересов. Меркель считает, что это невозможно, европейцы считают, что это невозможно, - подчеркнул эксперт. - Все ждут следующих американских выборов, и тактика европейцев нацелена на то, чтобы Трамп проиграл и к власти вернулись демократы, выиграл Байден. Тогда, считается, все будет прекрасно, по-старому. Такая точка зрения превалирует в немецком правительстве, в элитах, в СМИ. О каких-то больших переменах в отношении к Америке пока говорить не стоит».

