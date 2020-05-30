СМИ: Трамп и Меркель поругались из-за «Северного потока»-2
«Горячие разногласия» из-за «Северного потока»-2 возникли между канцлером Германии Ангелой Меркель и американским лидером Дональдом Трампом. Также предметом спора стала позиция стан в отношении НАТО и Китая, пишет издание Politico.
В результате перепалки, произошедшей по телефону в мае, Меркель решила не приезжать лично на саммит G7 в США, информирует газета со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого Дома.
«В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами возникли горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод «Северный поток — 2» и отношения с Китаем», — цитируют слова американского чиновника «Известия».
Подтверждений информации Белый дом и официальный Берлин о характере телефонных переговоров между главами государств не дают, отмечает Газета. ru
Напомним, Дональд Трамп анонсировал очный саммит G7 по проблеме коронавируса в мире 20 мая. Американский лидер намеревается провести встречу в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Вашингтон.
США активно препятствуют строительству «Северного потока — 2». Против российского проекта в декабре введены экономические санкции, которые Белый дом угрожает расширить в ближайшее время.
У Германии противоположная точка зрения на проект. В Берлине считают, что он необходим для Европы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru