СМИ: Трамп и Меркель поругались из-за «Северного потока»-2

«Горячие разногласия» из-за «Северного потока»-2 возникли между канцлером Германии Ангелой Меркель и американским лидером Дональдом Трампом. Также предметом спора стала позиция стан в отношении НАТО и Китая, пишет издание Politico.

В результате перепалки, произошедшей по телефону в мае, Меркель решила не приезжать лично на саммит G7 в США, информирует газета со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого Дома.

«В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами возникли горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод «Северный поток — 2» и отношения с Китаем», — цитируют слова американского чиновника «Известия».