Политолог: Германия ждет провала Трампа

Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон - по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 27 мая в ходе выступления на форуме Фонда имени Конрада Аденауэра, посвященному грядущему председательству Германии в ЕС. Меркель отметила, что по ряду вопросов взгляды США и Германии разнятся.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, что Германии трудно работать не с Америкой.

«Она надеется, что Америка по-прежнему та, которую Германия знает как именно старшего брата. Германии трудно работать с администрацией Трампа. Очень сложно. Трамп рассматривает Европу как рынок сбыта или даже как соперника. Или как вассала, который во всем должен слушаться Америку, следовать в фарватере американских интересов. Меркель считает, что это невозможно, европейцы считают, что это невозможно, - подчеркнул эксперт. - Все ждут следующих американских выборов, и тактика европейцев нацелена на то, чтобы Трамп проиграл и к власти вернулись демократы, выиграл Байден. Тогда, считается, все будет прекрасно, по-старому. Такая точка зрения превалирует в немецком правительстве, в элитах, в СМИ. О каких-то больших переменах в отношении к Америке пока говорить не стоит».