Политолог: Германия ждет провала Трампа

Немецкий политолог в эфире НСН объяснил, из-за чего Германия рассердилась на Америку.



Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон - по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 27 мая в ходе выступления на форуме Фонда имени Конрада Аденауэра, посвященному грядущему председательству Германии в ЕС. Меркель отметила, что по ряду вопросов взгляды США и Германии разнятся.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, что Германии трудно работать не с Америкой.

«Она надеется, что Америка по-прежнему та, которую Германия знает как именно старшего брата. Германии трудно работать с администрацией Трампа. Очень сложно. Трамп рассматривает Европу как рынок сбыта или даже как соперника. Или как вассала, который во всем должен слушаться Америку, следовать в фарватере американских интересов. Меркель считает, что это невозможно, европейцы считают, что это невозможно, - подчеркнул эксперт. - Все ждут следующих американских выборов, и тактика европейцев нацелена на то, чтобы Трамп проиграл и к власти вернулись демократы, выиграл Байден. Тогда, считается, все будет прекрасно, по-старому. Такая точка зрения превалирует в немецком правительстве, в элитах, в СМИ. О каких-то больших переменах в отношении к Америке пока говорить не стоит».

В Германии признали опасность краха Евросоюза из-за коронавируса

Однако Россию в Европе не рассматривают в качестве альтернативы США.

«Что касается перехвата Россией роли «большого брата», то, конечно, нет. Россия не может себя сегодня сравнить с Америкой. Россия – ядерная держава, но этого недостаточно, чтобы быть лидером в Европе. Но если Россия на фоне коронавируса будет предлагать новые формы сотрудничества, то мы увидим сближение России и Европы. В Германии этого очень многие хотят. Надо работать над конкретным стратегическим партнерством, над договором между Евразийским экономическим союзом и Европейским Союзом. Россия тут может быть хорошим медиатором. Еще год-два назад Запад от этой идеи отмахивался, но коронавирус дал понять необходимость новых форм сотрудничества. Может быть, даже уйти от санкций», - предположил Рар.

Ранее Александр Рар в эфире НСН назвал людей, «обиженных» советской системой, источником антироссийских настроений в Европе.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Метцель/POOL
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