Протестующие сценаристы достигли предварительного соглашения со студиями Голливуда

Профсоюз американских сценаристов достиг предварительного соглашения с Альянсом производителей кино- и телефильмов (AMPTP) для завершения длящейся с начала мая забастовки авторов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление AMPTP и Гильдии писателей Америки (WGA).

Протестующие голливудские сценаристы согласились на переговоры

Отмечается, что стороны проводили тяжелые переговоры в течение пяти дней и договорились об условиях трехлетнего соглашения. Его детали не раскрываются, пишет RT.

Сделку должно одобрить руководство WGA, затем она будет вынесена на всеобщее голосование. В случае положительного решения по соглашению забастовка сценаристов будет прекращена.

Более 11 тысяч сценаристов начали забастовку 2 мая, авторы требовали от голливудских студий повышения зарплат и предоставления гарантий занятости, выступая против широкого внедрения искусственного интеллекта в процесс кинопроизводства. В июле к акциям присоединились актеры.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Паршин
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