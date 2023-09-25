Протестующие сценаристы достигли предварительного соглашения со студиями Голливуда

Отмечается, что стороны проводили тяжелые переговоры в течение пяти дней и договорились об условиях трехлетнего соглашения. Его детали не раскрываются, пишет RT.

Сделку должно одобрить руководство WGA, затем она будет вынесена на всеобщее голосование. В случае положительного решения по соглашению забастовка сценаристов будет прекращена.

Более 11 тысяч сценаристов начали забастовку 2 мая, авторы требовали от голливудских студий повышения зарплат и предоставления гарантий занятости, выступая против широкого внедрения искусственного интеллекта в процесс кинопроизводства. В июле к акциям присоединились актеры.

