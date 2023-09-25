Протестующие сценаристы достигли предварительного соглашения со студиями Голливуда
Профсоюз американских сценаристов достиг предварительного соглашения с Альянсом производителей кино- и телефильмов (AMPTP) для завершения длящейся с начала мая забастовки авторов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление AMPTP и Гильдии писателей Америки (WGA).
Отмечается, что стороны проводили тяжелые переговоры в течение пяти дней и договорились об условиях трехлетнего соглашения. Его детали не раскрываются, пишет RT.
Сделку должно одобрить руководство WGA, затем она будет вынесена на всеобщее голосование. В случае положительного решения по соглашению забастовка сценаристов будет прекращена.
Более 11 тысяч сценаристов начали забастовку 2 мая, авторы требовали от голливудских студий повышения зарплат и предоставления гарантий занятости, выступая против широкого внедрения искусственного интеллекта в процесс кинопроизводства. В июле к акциям присоединились актеры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru