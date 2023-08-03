Протестующие голливудские сценаристы согласились на переговоры

4 августа сценаристы Голливуда и представители киностудий намерены провести переговоры, сообщает «РЕН ТВ».

Съемки «Очень странных дел» отложили из-за забастовки сценаристов

Забастовка длится три месяца. Авторы, а также актеры выступают против широкого внедрения искусственного интеллекта в процесс производства кинокартин.

На этом фоне Netflix и Disney с удвоенной силой начали искать специалистов по нейросетям. Им предлагают зарплату от 300 тысяч долларов в год. В среднем актеры и сценаристы в Голливуде зарабатывают в десять раз меньше.

Ранее вручение премии «Эмми» перенесли из-за забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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