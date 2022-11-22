«Протекает тяжело»: Иммунолог допустил эпидемию свиного гриппа в России
Грипп на сегодняшний день представляет большую опасность, чем коронавирус, нужно не медлить с вакцинацией, отметил в эфире НСН Вячеслав Жемчугов.
Если в России начнется эпидемия свиного гриппа, то протекать он будет достаточно тяжело, потому что у россиян нет к нему столь большого количества антител, как к сезонному гриппу H3N2, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в эфире НСН.
Накануне Роспотребнадзор сообщил, что от гриппа привились 59,9 миллионов россиян, то есть 40,9% от численности населения страны. Вячеслав Жемчугов отметил, что вирусу будет сложно распространиться только тогда, когда будет привито порядка 60-70% граждан страны.
«Грипп на сегодняшний день представляет большую опасность, чем коронавирус, но нужно вакцинироваться и от того, и от другого, в любой последовательности. Масочные явления очень сильно защищали от всех воздушно-капельных инфекций: гриппа, ОРВИ, коронавируса. И опыт показывает, что, когда это было в массовом порядке, то у нас фактически не было гриппа. Опять начинать (масочный режим – ред. НСН) не стоит, проще провакцинироваться. Грипп не новый. H3N2 – это сезонный грипп. В народе есть большое количество имеющих антитела к нему. Не думаю, что он сильно разовьется. Но тяжелей будет, если будет H1N1 (известный как «свиной грипп» – ред. НСН), он тяжело протекает, к нему популяционный иммунитет меньше», - сказал Жемчугов.
Он отметил, что в условиях активизации эпидемического процесса по вирусным инфекциям врачам необходимо тестировать пациентов на тип гриппа и коронавирус. Иммунолог подчеркнул, что от тестов будет зависеть эффективность и своевременность лечения.
«Тридемия довольно обычное явление, когда несколько возбудителей в популяции циркулируют одновременно. ОРВИшных вирусов тьма: аденовирус и прочие. Никто не диагностирует у людей, какой у них вирус, поэтому очень сложно интерпретировать. При этом клиника у всех одинаковая: кашель, насморк, температура. Я бы посоветовал тем врачам, которые сидят на приеме, сразу делать лабораторные тесты на грипп и коронавирус. Если это молодой человек и у него коронавирус, нужно, чтобы он сидел дома и не заражал никого на работе. А если это пожилой человек с отягощенным иммунным анамнезом, и он заболел гриппом, то нужно решать вопрос госпитализации. В целом у нас не мало привившихся. Но где-то с 60-70% уже начинается мощная защита и вирусу сложно распространиться», - резюмировал Жемчугов.
Ранее, 18 ноября, Роспотребнадзор сообщил, что эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям активизировался в России. Врач-педиатр Андрей Продеус в пресс-центре НСН отмечал, что вирус гриппа в этом году может быть намного неприятнее, чем COVID-19.
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