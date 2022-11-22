«Протекает тяжело»: Иммунолог допустил эпидемию свиного гриппа в России

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что от гриппа привились 59,9 миллионов россиян, то есть 40,9% от численности населения страны. Вячеслав Жемчугов отметил, что вирусу будет сложно распространиться только тогда, когда будет привито порядка 60-70% граждан страны.

«Грипп на сегодняшний день представляет большую опасность, чем коронавирус, но нужно вакцинироваться и от того, и от другого, в любой последовательности. Масочные явления очень сильно защищали от всех воздушно-капельных инфекций: гриппа, ОРВИ, коронавируса. И опыт показывает, что, когда это было в массовом порядке, то у нас фактически не было гриппа. Опять начинать (масочный режим – ред. НСН) не стоит, проще провакцинироваться. Грипп не новый. H3N2 – это сезонный грипп. В народе есть большое количество имеющих антитела к нему. Не думаю, что он сильно разовьется. Но тяжелей будет, если будет H1N1 (известный как «свиной грипп» – ред. НСН), он тяжело протекает, к нему популяционный иммунитет меньше», - сказал Жемчугов.

Он отметил, что в условиях активизации эпидемического процесса по вирусным инфекциям врачам необходимо тестировать пациентов на тип гриппа и коронавирус. Иммунолог подчеркнул, что от тестов будет зависеть эффективность и своевременность лечения.