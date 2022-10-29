Эпидемиолог оценила опасность варианта COVID-19 «цербер»

«Вариантом ВА.5 штамма "омикрон", ответвлением которого является "цербер", уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались. Иммунитет к SARS-CoV2, хотя бы частичный, есть почти у всех. Поэтому, даже если вариант "цербер" и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным "омикроном", ожидать не стоит», — рассказала Пшеничная.

Эксперт указала, что «цербер» способен частично ускользать от антител к COVID-19. Однако белковые структуры, выработавшиеся после заболевания или вакцинации, могут защитить по крайней мере от тяжелого течения инфекции.

