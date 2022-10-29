Эпидемиолог оценила опасность варианта COVID-19 «цербер»
Мощного подъема заболеваемости коронавирусом в России не ожидается, даже если в стране получит распространение новый вариант «цербер». Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.
«Вариантом ВА.5 штамма "омикрон", ответвлением которого является "цербер", уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались. Иммунитет к SARS-CoV2, хотя бы частичный, есть почти у всех. Поэтому, даже если вариант "цербер" и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным "омикроном", ожидать не стоит», — рассказала Пшеничная.
Эксперт указала, что «цербер» способен частично ускользать от антител к COVID-19. Однако белковые структуры, выработавшиеся после заболевания или вакцинации, могут защитить по крайней мере от тяжелого течения инфекции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- Дочка «Росатома» поставит Бразилии сырье для АЭС
- СМИ: Запад послал сигналы о стремлении к переговорам с Россией
- Антонов призвал США вернуть размещенное за рубежом ядерное оружие на свою территорию
- Эпидемиолог оценила опасность варианта COVID-19 «цербер»
- СМИ: Путин дождался первых трещин в поддержке Украины Вашингтоном
- Глава суда ООН не ответила на вопрос о нейтральных сторонах конфликта на Украине
- В Белом доме подтвердили участие Байдена в саммите G20
- Российский посол назвал новые санкции Канады бессмысленными
- Кадыров рассказал о ходе операции «Возмездие» на Украине
- ООН призвала снять препятствия для экспорта российских удобрений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru