Первый вирус гриппа H3N2 выявили в России этой осенью

Первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) зарегистрирован перед наступлением осеннего эпидемического подъема заболеваемости в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства 14 октября.

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«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта», — отметила глава ведомства.

Попова также подчеркнула, что других вирусов гриппа в России не выявили.

Попова также призвала к разработке новых подходов к оценке эпидситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, кому в первую очередь нужно привиться от гриппа

«Обстановка в Москве и по России по ОРВИ спокойная, есть отдельные превышения эпидемических порогов, но самое главное, что нет гриппа. Нужно прививаться, дорогие москвичи, давайте начнем уважать самих себя. В Москве есть мобильные пункты, где прививают против гриппа. Медики, педагоги, журналисты, работники общественного питания и транспорта – это группы риска», - отметил он.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Анна ПоповаРоспотребнадзорГриппОРВИ
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