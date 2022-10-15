Первый вирус гриппа H3N2 выявили в России этой осенью
Первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) зарегистрирован перед наступлением осеннего эпидемического подъема заболеваемости в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства 14 октября.
«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта», — отметила глава ведомства.
Попова также подчеркнула, что других вирусов гриппа в России не выявили.
Попова также призвала к разработке новых подходов к оценке эпидситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, кому в первую очередь нужно привиться от гриппа
«Обстановка в Москве и по России по ОРВИ спокойная, есть отдельные превышения эпидемических порогов, но самое главное, что нет гриппа. Нужно прививаться, дорогие москвичи, давайте начнем уважать самих себя. В Москве есть мобильные пункты, где прививают против гриппа. Медики, педагоги, журналисты, работники общественного питания и транспорта – это группы риска», - отметил он.
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