Просвещение и креатив: Директор «Тотального диктанта» о «Казачьем диктанте»

Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец в интервью НСН положительно отнеслась к акции «Казачий диктант» и поделилась опытом привлечения аудитории.

Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант-2023» пройдет с 1 по 3 декабря. В ее рамках надо будет в течение часа ответить на 20 вопросов об истории, культуре и традициях российского казачества. Принять участие в диктанте могут все россияне от 8 лет.