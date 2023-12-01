Просвещение и креатив: Директор «Тотального диктанта» о «Казачьем диктанте»
Интерес к диктантам могут привлечь лидеры мнений, призы и креативные акции, при этом нет предела для фантазии организаторов, сказала в эфире НСН Ольга Ребковец.
Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец в интервью НСН положительно отнеслась к акции «Казачий диктант» и поделилась опытом привлечения аудитории.
Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант-2023» пройдет с 1 по 3 декабря. В ее рамках надо будет в течение часа ответить на 20 вопросов об истории, культуре и традициях российского казачества. Принять участие в диктанте могут все россияне от 8 лет.
«Формат такой добровольной проверки массовых знаний, как «Казачий диктант» предполагает, что на информационной волне такой акции люди обратят внимание на проблему, которую призван решить тот или иной диктант, получат новые знания, может быть, дополнительно еще что-то изучат по этой тематике. Любая подобная акция имеет потенциал нести просветительскую функцию и обращать внимание общества, а дальше уже вопрос, насколько хорошо будет выстроена работа организаторов с площадками, координаторами, аудиторией и в информационном поле», - сказала Ребковец.
При этом она поделилась секретами привлечения аудитории в рамках «Тотального диктанта», который проводится в РФ с 2004 года.
«Здесь очень многое зависит от команды организаторов, их креативности. Например, бывают акции, когда проверка знаний превращается в праздник, проводят какие-то эксперименты. Где-то очень приличный призовой фонд, людям интересно получить приз. Также привлекают известных личностей, звезд, лидеров мнений. Например, на "Тотальном диктанте" были актеры, певцы, политические деятели, это тоже вовлекает аудиторию и вызывает интерес к этой теме. С одной стороны, создано большое количество эффективных инструментов, с другой – нет предела фантазии, всегда можно придумать что-то яркое и интересное», - заключила собеседница НСН.
Депутат Госдумы Николай Долуда высказал мнение, что проходящая уже в четвертый раз акция «Казачий диктант» становится «поистине всенародной». По его мнению, россиянам интересно не только прошлое казачества, но и «та напряжённая жизнь, которой казаки России живут сегодня».
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении Виталия Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества. напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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