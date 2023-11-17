Всероссийская акция «Казачий диктант» пройдет с 1 по 3 декабря

Как сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества, акция пройдёт уже в четвёртый раз. Принять в ней участие могут все жители России в возрасте от 8 лет, независимо от принадлежности к казачеству, вероисповедания и гражданства.

Участникам предстоит в очно-заочном формате в течение часа ответить на 20 вопросов об истории, культуре и традициях российского казачества. Оценивать уровень знаний будут по 100-балльной системе.

«Всероссийская акция... становится поистине всенародной. Уверен, интерес вызывает не только историческое прошлое казачества... но и та напряжённая жизнь, которой казаки России живут сегодня», – отметил Долуда.

Ранее филологи, занимающиеся проверкой текстов «Тотального диктанта» в Новосибирске, назвали слова «сызмальства» и «кардинально» самыми проблемными для людей словами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

