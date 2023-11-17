Всероссийская акция «Казачий диктант» пройдет с 1 по 3 декабря
Всероссийский атаман, депутат Госдумы Николай Долуда сообщил, что с 1 по 3 декабря в России пройдёт Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант-2023».
Как сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества, акция пройдёт уже в четвёртый раз. Принять в ней участие могут все жители России в возрасте от 8 лет, независимо от принадлежности к казачеству, вероисповедания и гражданства.
Участникам предстоит в очно-заочном формате в течение часа ответить на 20 вопросов об истории, культуре и традициях российского казачества. Оценивать уровень знаний будут по 100-балльной системе.
«Всероссийская акция... становится поистине всенародной. Уверен, интерес вызывает не только историческое прошлое казачества... но и та напряжённая жизнь, которой казаки России живут сегодня», – отметил Долуда.
Ранее филологи, занимающиеся проверкой текстов «Тотального диктанта» в Новосибирске, назвали слова «сызмальства» и «кардинально» самыми проблемными для людей словами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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