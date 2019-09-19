«Просто спросить». В Калининграде появился новый талон в поликлинике

Талон, чтобы «просто спросить» можно отныне получить в электронной очереди городской больницы № 3 Калининграда. В областном министерстве здравоохранения утверждают, что такая опция уже пользуется большим спросом: за две недели талончик на такие цели получили более пятисот человек, сообщает «Свободная пресса».

Такого вида запись даёт место в очереди к окну старшего регистратора. В основном талон нужен тем, кто хочет заглянуть в медицинский кабинет на несколько минут.