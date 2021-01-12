Экс-советник Путина: Дуров и Telegram не имеют отношения к России

«В преферансе есть такой термин – перышник. Так называют человека, которому просто прёт и ничего с этим сделать нельзя. У Дурова таких волн две. Первая была, когда Роскомнадзор пиарил мессенджер, пытаясь заблокировать. Сейчас на волне невменяемой ситуации с Трампом, Facebook и AppStore сервис Дурова выглядит весьма привлекательно, идет вал регистраций новых пользователей. Если ему удастся пройти между Сциллой и Харибдой и не вылететь из AppStore, он получит хороший толчок и выйдет в первую лигу. Сейчас он условно во второй, потому что Telegram в США не было вообще, а теперь он может потягаться с WhatsApp», - отметил он.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал в США вторым по скачиванию приложением из-за массового перехода в него сторонников действующего американского президента Дональда Трампа.

Клименко также объяснил, почему Россия не помогает в продвижении Telegram, учитывая, что Павел Дуров – российский предприниматель.

«Есть конспирологические теории, что Россия помогала продвигать мессенджер с помощью неудачных попыток заблокировать. Ну это такой юмор. А если говорить серьезно, то Telegram юридически не является российской компанией. Мы можем гордиться тем, что у Дурова русские корни, над развитием мессенджера трудятся много отечественных программистов, но объективно, это международная корпорация, не имеющая отношения к России. Дуров открещивается от России, строит репутацию борца с режимом. Любопытно, как он сможет пройти на рынок США на фоне обвинений, когда к нему побегут сторонники Трампа», - сказал бывший советник президента России по вопросам развития интернета.