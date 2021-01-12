Экс-советник Путина: Дуров и Telegram не имеют отношения к России
Бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики в эфире НСН рассказал, какие факторы способствуют росту популярности мессенджера Павла Дурова.
Двадцать пять миллионов новых пользователей присоединились к Telegram за последние 72 часа, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, 38% этих пользователей — из Азии, 27% — жители Европы, 21% — Латинской Америки, 8% — жители государств Ближнего Востока и Северной Африки.
Всего в первую неделю января в Telegram зафиксировано более 500 млн активных пользователей. На популярность могла повлиять решение Twitter навсегда заблокировать аккаунт пока еще действующего президента США Дональда Трампа.
Бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире НСН рассказал, как оценивает взрывной рост популярности мессенджера.
«В преферансе есть такой термин – перышник. Так называют человека, которому просто прёт и ничего с этим сделать нельзя. У Дурова таких волн две. Первая была, когда Роскомнадзор пиарил мессенджер, пытаясь заблокировать. Сейчас на волне невменяемой ситуации с Трампом, Facebook и AppStore сервис Дурова выглядит весьма привлекательно, идет вал регистраций новых пользователей. Если ему удастся пройти между Сциллой и Харибдой и не вылететь из AppStore, он получит хороший толчок и выйдет в первую лигу. Сейчас он условно во второй, потому что Telegram в США не было вообще, а теперь он может потягаться с WhatsApp», - отметил он.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал в США вторым по скачиванию приложением из-за массового перехода в него сторонников действующего американского президента Дональда Трампа.
Клименко также объяснил, почему Россия не помогает в продвижении Telegram, учитывая, что Павел Дуров – российский предприниматель.
«Есть конспирологические теории, что Россия помогала продвигать мессенджер с помощью неудачных попыток заблокировать. Ну это такой юмор. А если говорить серьезно, то Telegram юридически не является российской компанией. Мы можем гордиться тем, что у Дурова русские корни, над развитием мессенджера трудятся много отечественных программистов, но объективно, это международная корпорация, не имеющая отношения к России. Дуров открещивается от России, строит репутацию борца с режимом. Любопытно, как он сможет пройти на рынок США на фоне обвинений, когда к нему побегут сторонники Трампа», - сказал бывший советник президента России по вопросам развития интернета.
Он также добавил, что в ближайшее время мессенджеру ничего не грозит в России.
«Все чиновники как один сидят в Telegram. Сейчас на повестке дня влияние YouTube на умы россиян. Власти могут вновь принять решение о блокировке Telegram, когда будут уверены, что это удастся реализовать», - заключил Клименко.
Ранее Дуров рассказал о переходе в Telegram большей части пользователей WhatsApp из-за передачи личных данных в Facebook.
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