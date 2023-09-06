В Японии сократился экспорт рыбы из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

По его словам, поставки в КНР в июле сократились на 23%, в Гонконг на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Мацуно также отметил, что экспорту в Китай препятствуют и принятые в стране меры по контролю за импортом.

Ранее у места сброса воды с АЭС «Фукусима-1» впервые обнаружили тритий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

