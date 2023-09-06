В Японии сократился экспорт рыбы из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
6 сентября 202317:49
Из-за решения Токио сбросить в океан очищенную воду с АЭС «Фукусима-1», экспорт японской рыбы существенно сократился. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.
По его словам, поставки в КНР в июле сократились на 23%, в Гонконг на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Мацуно также отметил, что экспорту в Китай препятствуют и принятые в стране меры по контролю за импортом.
Ранее у места сброса воды с АЭС «Фукусима-1» впервые обнаружили тритий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru