В Японии сократился экспорт рыбы из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Из-за решения Токио сбросить в океан очищенную воду с АЭС «Фукусима-1», экспорт японской рыбы существенно сократился. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

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По его словам, поставки в КНР в июле сократились на 23%, в Гонконг на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Мацуно также отметил, что экспорту в Китай препятствуют и принятые в стране меры по контролю за импортом.

Ранее у места сброса воды с АЭС «Фукусима-1» впервые обнаружили тритий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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