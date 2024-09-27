«Имитация работы»: Онищенко призвал пересмотреть проверки общепита
Громкие предложения депутатов Госдумы отменить мораторий на проверки заведений общепита не помогут отрасли, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Вместо отмены моратория проверок заведений общественного питания следует пересмотреть действующий порядок подобного надзора, сообщил в беседе с НСН бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
В Госдуме предложили отменить мораторий на плановые проверки заведений общепита, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо депутата Владимира Кошелева, направленного вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Такую инициативу парламентарий предложил на фоне регулярных вспышек отравлений. Однако Онищенко заявил, что отмена моратория не решит проблемы отрасли.
«Примерно с таким энтузиазмом мы когда-то все запретили. Теперь маятник качается в другую сторону – давайте всех проверять. Депутатам, наверное, позволительно разбрасываться сабельными ударами с посвистом: "Отменить, запретить". Но если просто отменить моратории и вернуться к старой практике – это ничего не даст. На данный момент санитарные органы должны каждый год согласовывать план предстоящих проверок, утверждать его в прокуратуре. У прокурора другая задача – сокращать число проверок. Сам принцип такой работы априори выставляет санитарный надзор органом, которому нельзя доверять и надо контролировать. Нужны современные формы, важно оптимизировать эту работу». – сказал он.
Как добавил собеседник НСН, особое внимание важно обратить на проверки предприятий, которые обеспечивают питанием школы, детсады и оздоровительные лагеря. По словам Онищенко, на данный момент надзор над ними носит формальный характер.
«Сейчас в лучшем случае проводят так называемый профилактический визит, когда не имеют права штрафовать, закрывать или отстранять от работы. Только прийти и провести задушевную беседую. Сказать, что дети цветы жизни, их здоровье надо беречь. Это, конечно, имитация работы. Важно проверять на пищеблоке эффективную работу теплового и холодильного оборудования, профессионализм сотрудников. Также важна безопасность, персонал не должен никого заразить. При этом поваров сегодня нигде не готовят. Профессиональных рестораторов тоже готовят через пень-колоду», - посетовал он.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с «Радиоточкой НСН» заверил, что никаких официальных данных о регулярных вспышках отравлений в заведениях общепита нет. Кроме того, несмотря на официальный мораторий, который действует с марта 2022 по 2030 год, проверки заведений проходят регулярно.
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