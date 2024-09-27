«Имитация работы»: Онищенко призвал пересмотреть проверки общепита

Как добавил собеседник НСН, особое внимание важно обратить на проверки предприятий, которые обеспечивают питанием школы, детсады и оздоровительные лагеря. По словам Онищенко, на данный момент надзор над ними носит формальный характер.

«Сейчас в лучшем случае проводят так называемый профилактический визит, когда не имеют права штрафовать, закрывать или отстранять от работы. Только прийти и провести задушевную беседую. Сказать, что дети цветы жизни, их здоровье надо беречь. Это, конечно, имитация работы. Важно проверять на пищеблоке эффективную работу теплового и холодильного оборудования, профессионализм сотрудников. Также важна безопасность, персонал не должен никого заразить. При этом поваров сегодня нигде не готовят. Профессиональных рестораторов тоже готовят через пень-колоду», - посетовал он.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с «Радиоточкой НСН» заверил, что никаких официальных данных о регулярных вспышках отравлений в заведениях общепита нет. Кроме того, несмотря на официальный мораторий, который действует с марта 2022 по 2030 год, проверки заведений проходят регулярно.

