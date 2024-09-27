Жертвы моратория: В России призвали «частично» вернуть проверки общепита

В Госдуме предлагают отменить мораторий на плановые проверки заведений общепита на фоне регулярных вспышек отравлений. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо депутата Владимира Кошелева, направленного вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Мораторий на проверки заведений общепита действует с марта 2022 года по 2030 год. Павлов инициативу поддержал и подтвердил негативную статистику.

«Мы отмечаем очень негативную тенденцию в сфере общественного питания, в сфере производства готовой еды, в сфере питания в социальных учреждениях. Проблемы есть, из-за безнаказанности бизнеса растет число нарушений, которые сопровождаются жертвами, летальными исходами, растет число отравлений, снижается качество продукции. Мораторий требует корректировки, о полной отмене мы не говорим. Но в сфере общественного питания должны быть возвращены контрольные мониторинговые закупки без согласования с прокуратурой», - объяснил он.

Собеседник НСН также указал, что сегодня проверки проводятся чаще всего уже после массовых отравлений.

«Сегодня выйти на какой-то объект без согласования нереально, а прокуратура согласовывает проверку, когда есть риск угрозы жизни. На практике это выливается в то, что проверки не происходят до массовых отравлений. Такие случаи проще предупреждать, чем потом бороться с последствиями. В случае нарушения нельзя привлечь нарушителя к ответственности, бизнес получает только предостережение, бизнес понимает свою безнаказанность и продолжает экономить, в том числе на безопасности», - посетовал он.

В заведениях общепита проверки проводятся, несмотря на официальный мораторий, так как предприятия питания отнесены к предприятиям повышенного риска для здоровья, заявил ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров «Радиоточке НСН».

