Жертвы моратория: В России призвали «частично» вернуть проверки общепита
Олег Павлов в эфире НСН предложил не отменять мораторий полностью, но вернуть контрольные закупки без согласования с прокуратурой.
Мораторий на проверки заведений общественного питания должен быть пересмотрен, так как растет число жертв отравлений, заявил НСН председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Он предложил не отменять мораторий полностью, но вернуть контрольные мониторинговые закупки без согласования с прокуратурой.
В Госдуме предлагают отменить мораторий на плановые проверки заведений общепита на фоне регулярных вспышек отравлений. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо депутата Владимира Кошелева, направленного вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Мораторий на проверки заведений общепита действует с марта 2022 года по 2030 год. Павлов инициативу поддержал и подтвердил негативную статистику.
«Мы отмечаем очень негативную тенденцию в сфере общественного питания, в сфере производства готовой еды, в сфере питания в социальных учреждениях. Проблемы есть, из-за безнаказанности бизнеса растет число нарушений, которые сопровождаются жертвами, летальными исходами, растет число отравлений, снижается качество продукции. Мораторий требует корректировки, о полной отмене мы не говорим. Но в сфере общественного питания должны быть возвращены контрольные мониторинговые закупки без согласования с прокуратурой», - объяснил он.
Собеседник НСН также указал, что сегодня проверки проводятся чаще всего уже после массовых отравлений.
«Сегодня выйти на какой-то объект без согласования нереально, а прокуратура согласовывает проверку, когда есть риск угрозы жизни. На практике это выливается в то, что проверки не происходят до массовых отравлений. Такие случаи проще предупреждать, чем потом бороться с последствиями. В случае нарушения нельзя привлечь нарушителя к ответственности, бизнес получает только предостережение, бизнес понимает свою безнаказанность и продолжает экономить, в том числе на безопасности», - посетовал он.
В заведениях общепита проверки проводятся, несмотря на официальный мораторий, так как предприятия питания отнесены к предприятиям повышенного риска для здоровья, заявил ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стилист Аллы Пугачевой умер от кровоизлияния в мозг в Тбилиси
- Банки РФ за год собрали свыше 1,7 млн биометрических данных граждан
- В Гонконге картину Ван Гога продали на аукционе за $27,6 млн
- Сорос перед выборами в США скупил около 200 радиостанций
- Аэропорт Внуково временно закрывали из-за лопнувшей шины самолета Як-40
- Лукашенко назвал западные санкции против Белоруссии фашизмом
- СМИ: Российская школьница отправилась на СВО вместо сдачи ЕГЭ
- СМИ: Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом
- Цивилев: запасов нефти на шельфе в России хватит на добычу в течение 32 лет
- СМИ: Архангельский депутат Сметанин погиб в авиакатастрофе в Архангельской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru