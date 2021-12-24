«Позиция страуса»: Понасенков назвал катастрофой ситуацию с мигрантами

«Это абсолютная катастрофа. Путин и правительство намеренно, с большим внутренним испугом и опаской полностью перекрывают повестку дня, которая сегодня основная для России. И мигранты, и те национальные регионы, которые во многом не желают жить по российским законам, - это сегодня главная проблема. Если сейчас все это тлеет, и люди страдают каждый день, на них нападают, устраиваются драки, звучат угрозы известным людям, деятелям искусств - скоро это будет неконтролируемой толпой этнических анклавов. Сегодня правительство ведет себя, как страус, который засунул голову в песок и старается не видеть проблем, которые просто катастрофические», - сказал Понасенков.

По его словам, жалобы на приезжих поступают к нему и из Москвы, и из других регионов России.

«Я могу сказать, что у меня стонут все знакомые - от тех, кто живет на Тверской, где в каждом доме по одной-две соответствующих семьи, которые не желают жить по законам Российской Федерации и XXI века, до отдаленных регионов, откуда мне шлют письма и сообщения в соцсетях. Люди не знают, что делать, потому что они не могут выйти на улицу, они живут рядом с этническими анклавами, которые абсолютное «не въехали» ни в Европу, ни в XXI век», - отметил историк.

При этом Понасенков высказал мнение, что менталитет современной России ближе к провинциальной Европе, чем к «Азиопе», как выразился в свое время историк и публицист, член Временного правительства Павел Милюков.

«Россия - на 100% провинциальная Европа, мы все одеваемся по-европейски, говорим на европейском языке, слушаем итальянские, английские и французские песни, живем в традициях французского и итальянского кинематографа. Русскую науку создали немцы, русское искусство создали итальянцы, Кремль в Москве и аналогичные сооружения в других городах, были физически построены итальянцами, весь имперский Петербург был полностью спроектирован итальянскими и немецкими архитекторами. Ювелиры XVIII-XIX века – это французы и немцы, которые фактически с нуля создавали эстетику России. Мы - абсолютно европейская страна, просто провинциальная, и к этому надо относиться не с комплексами, а с идеей развития», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В 2021 году в Москве и других регионах России было зафиксировано сразу несколько резонансных драк с участием приезжих.