«Просто не знаем»: Кремль о задержание журналиста белорусской «Комсомолки»

Кремль не имеет данных, где конкретно задержали журналиста издания «Комсомольская правда в Беларуси» Геннадия Можейко, заявил в ходе общения с представителями СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы этого просто не знаем», - утверждал он, комментируя информацию о том, что задержание могло быть проведено в Москве.

Песков особо подчеркнул, что Можейко - гражданин Белоруссии, поэтому Россия не может наводить справки по дипломатическим официальным каналам, либо защищать его интересы. При этом, по словам Пескова, такие действия нельзя оценивать положительно, если речь идёт о журналистской деятельности.

Представитель Кремля также заявил, что Москва ожидает отмены ограничений на доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси». «Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирована», - констатировал он.