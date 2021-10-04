«Просто не знаем»: Кремль о задержание журналиста белорусской «Комсомолки»

Кремль не имеет данных, где конкретно задержали журналиста издания «Комсомольская правда в Беларуси» Геннадия Можейко, заявил в ходе общения с представителями СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы этого просто не знаем», - утверждал он, комментируя информацию о том, что задержание могло быть проведено в Москве.

Песков особо подчеркнул, что Можейко - гражданин Белоруссии, поэтому Россия не может наводить справки по дипломатическим официальным каналам, либо защищать его интересы. При этом, по словам Пескова, такие действия нельзя оценивать положительно, если речь идёт о журналистской деятельности.

Представитель Кремля также заявил, что Москва ожидает отмены ограничений на доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси». «Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирована», - констатировал он.

Белорусский КГБ против прессы. Где пропал журналист «Комсомолки»?

Песков напомнил, что ранее Кремль чётко заявил своё несогласие с действующими ограничениями в отношении издания в союзной республике и ожидает их отмены.

Журналист Геннадий Можейко был задержан в ночь на 2 октября и переправлен в следственный изолятор в Минске. Об этом «Комсомольская правда» сообщила, ссылаясь на информацию его матери. Сотрудниками КГБ Белоруссии провели обыск в квартире Можейко. В постановлении были указаны статьи о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

Как сообщил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, причиной для блокировки сайта kp.by и претензий к журналисту стала небольшая заметка о недавнем происшествии в Минске.

28 сентября в ходе штурма квартиры погибли сотрудник КГБ и стрелявший в него, по данным властей, Андрей Зельцер - сотрудник крупнейшей в Беларуси IT-компании. В заметке есть положительные комментарии знавших Зельцера о его характере и образе жизни.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ЖурналистыБелоруссияПесков
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