Депутат Спиридонов призвал снижать по одному проценту ипотеки за каждого ребенка в семье
Программа материнского капитала очень эффективна, как и семейная ипотека, которые вместе помогают семье взять ипотеку под очень умеренный процент, заявил в пресс-центре НСН Александр Спиридонов.
Программу материнского капитала нужно продолжать ежегодно индексировать, особенно нужно повышать выплаты на каждого последующего ребенка. Об этом в пресс-центре НСН рассказал депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов.
«На сегодняшний день у нас было поручение президента РФ продлить программу маткапитала. Считаю, что программа хорошая и эффективная. Она у нас называется - материнский (семейный) капитал. Мы стремимся к тому, чтобы это была поддержка семьи в первую очередь. В основном его сегодня тратят на улучшение жилищных условий. Я считаю, что эту программу надо продолжать как можно дольше и индексировать. Индексация у нас сейчас проводится ежегодно, не надо останавливаться и индексировать за первого ребенка, за второго, за третьего. При этом, на мой взгляд, меры социальной поддержки должны быть прогрессивными. Чем больше в семье появляется детей, тем больше должны быть выплаты на каждого последующего ребенка. Это будет мотивировать. Сейчас у нас есть семейная ипотека, и, если есть маткапитал, то уже можно взять в ипотеку жилье под достаточно умеренный процент. А за каждого последующего ребенка можно снижать по одному проценту ипотеки. Шесть детей - ноль процентов», - рассказал он.
Ранее Спиридонов в пресс-центре НСН заявил, что в России идет внедрение в школы очень важного предмета – «Семьеведение», который должен учить мальчиков и девочек тому, что такое семья, любовь и традиционные ценности.
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