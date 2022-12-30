«Проснулся 2 января»: Сатирик Альтов вспомнил свой самый необычный Новый год

В новогоднюю ночь решил показать девушке, что рядом с нею настоящий мужчина, но пожалел об этом, рассказал НСН писатель Семен Альтов.

Заслуженный деятель искусств, писатель-сатирик Семен Альтов рассказал в эфире НСН, что Новый год предпочитает встречать в кругу семьи, а одна новогодняя ночь ему запомнилась на всю жизнь.

«На втором курсе Технологического университета старшекурсники пригласили меня на встречу Нового года. Для меня это была большая честь. Вместе с девушкой мы поехали за город, это была первая девушка, я держал ее за руку, и у меня буквально мутилось в голове. Приехали в деревню, простой стол накрыт, но был целый рюкзак ликера Vana Tallinn, который я видел впервые в жизни. Всем налили по целой алюминиевой кружке на всю новогоднюю ночь. Поскольку я был с девушкой, то решил показать ей, что рядом настоящий мужчина, и под бой курантов выпил всё. В итоге очнулся утром 2 января: ни девушки, никого в избе не было… Лет пять я ещё при слове Vana Tallinn вздрагивал, пока не узнал, что этот замечательный напиток надо пить маленькими глотками, либо добавлять в кофе», - смеётся Альтов.
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Собеседник НСН рассказал, что Новый год предпочитает встречать в кругу семья, а 31 декабря он по традиции даст концерт в петербургском театре «Балтийский дом».

«Я лет 10 работаю в этом театре, в шесть вечера начинаю концерт, через два часа заканчиваю и отправляюсь домой. Жена к этому времени уже всё приготовила. За 50 лет, что мы вместе, она меня приучила есть всё. Обязательно на столе будет холодец, я ведь раньше и не знал, что во время его приготовления в ход идут какие-то копыта, хвосты…(смеется). Не обойдётся и без салата «Оливье»…вообще ничего необычного, всё отечественное. В новогоднюю ночь обязательно позвоню родным, близким, друзьям, а 1 января кто-нибудь обязательно заглянет в гости, чтобы доесть то многочисленное, что приготовила супруга», - сказал Альтов.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН посоветовал россиянам на этот Новый год сделать выбор в пользу отечественного вина: оно обладает не менее интересным вкусом, чем зарубежные алкогольные напитки, а стоит намного дешевле.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АлкогольНовогодние ПраздникиНовый Год
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