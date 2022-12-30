«Проснулся 2 января»: Сатирик Альтов вспомнил свой самый необычный Новый год

Собеседник НСН рассказал, что Новый год предпочитает встречать в кругу семья, а 31 декабря он по традиции даст концерт в петербургском театре «Балтийский дом».

«Я лет 10 работаю в этом театре, в шесть вечера начинаю концерт, через два часа заканчиваю и отправляюсь домой. Жена к этому времени уже всё приготовила. За 50 лет, что мы вместе, она меня приучила есть всё. Обязательно на столе будет холодец, я ведь раньше и не знал, что во время его приготовления в ход идут какие-то копыта, хвосты…(смеется). Не обойдётся и без салата «Оливье»…вообще ничего необычного, всё отечественное. В новогоднюю ночь обязательно позвоню родным, близким, друзьям, а 1 января кто-нибудь обязательно заглянет в гости, чтобы доесть то многочисленное, что приготовила супруга», - сказал Альтов.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН посоветовал россиянам на этот Новый год сделать выбор в пользу отечественного вина: оно обладает не менее интересным вкусом, чем зарубежные алкогольные напитки, а стоит намного дешевле.

