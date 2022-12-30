Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть на новогодних каникулах
25% россиян планируют провести новогодние каникулы за просмотром советских фильмов, сообщает сервис SuperJob.
Так, в топ-10 самых популярных фильмов по-прежнему входят «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата».
15% респондентов признались, что сделают выбор в пользу зарубежных фильмов. В этом списке лидируют недавно вышедшие фильм «Аватар» и сериал «Уэнсдей». В топ традиционно попали серии фильмов «Гарри Поттер» и «Властелин колец».
Также россияне не откажутся и от просмотра современных российских картин – 8% сказали, что на каникулах будут смотреть следующие фильмы и сериалы: «Елки», «Художник», «Вампиры средней полосы», «Жуки», «Метод», «Кухня».
За «Один дома» и «Гринч — похититель Рождества» «проголосовали» 6% россиян.
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