Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть на новогодних каникулах

25% россиян планируют провести новогодние каникулы за просмотром советских фильмов, сообщает сервис SuperJob.

Так, в топ-10 самых популярных фильмов по-прежнему входят «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата».

15% респондентов признались, что сделают выбор в пользу зарубежных фильмов. В этом списке лидируют недавно вышедшие фильм «Аватар» и сериал «Уэнсдей». В топ традиционно попали серии фильмов «Гарри Поттер» и «Властелин колец».