«Жесткий отбор»: В «Эксмо» убрали все книги с намеком на пропаганду ЛГБТ

«Если говорить про издательства, мы очень жестко сейчас все новые рукописи отсматриваем на предмет соответствия законодательству. Если в чем-то сомневаемся, отправляем на экспертизу специалистам, которые рекомендованы Роскомнадзором. Сейчас в «Эксмо» я не знаю ни одной книги за последний год, где были бы хоть какие-то риски. К нам есть какие-то претензии по тем, которые давно выходили и уже давно не продаются. Но мы по ним сейчас в правом поле решаем вопросы. Базово все процессы экспертизы налажены. По новинкам у нас нет никаких претензий», - рассказал он.

Что касается книг, которые уже были изданы, все они также попали под проверку, подчеркнул Капьёв. Всего издательство «лишилось» не более половины процента от общего объема книг.

«Если говорить по старым книгам, мы провели ревизию, провели экспертизы там, где видели риски. Все, что не соответствовало, мы убрали. Таких книг, в которых могла прослеживаться пропаганда ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено, прим. НСН), было меньше 1%, даже меньше полпроцента – 0,1%. Это мизерные объемы, которые мы проверили и убрали. Понятно, что они где-то могли остаться, потому что книжный бизнес работает не по кнопке. Мы такие книги точно не распространяем. Мы издаем очень много научно-популярной литературы, детской, букварей и так далее, медицинскую литературу», - объяснил собеседник НСН.

Со своей стороны, исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин сообщил, что издательство никогда не работало со спорными книгами.

«В «Молодой гвардии» ревизия была не нужна, потому что мы никогда не выпускали книги, которые даже гипотетически могут попасть под этот закон. У нас такой проблемы не существует. За столетнюю историю мы ни разу не сталкивались с жалобами», - заявил он НСН.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор с декабря 2022 года выписал около ста административных протоколов за демонстрацию ЛГБТ-контента (движение признано экстремистской организацией и запрещено в России) несовершеннолетним и его пропаганду на телевидении и в онлайн-сервисах, передает «Радиоточка НСН».

