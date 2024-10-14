Просчитались? В отрасли рассказали, когда доставки беспилотниками начнут окупаться
«Почта России» не просчиталась, запуская доставки грузов беспилотниками, просто сначала всегда отрабатывается технология, а затем снижается стоимость, заявил НСН Максим Кондратьев.
Для того, чтобы беспилотные доставки стали дешевле и рентабельнее, необходимо пересмотреть законодательное регулирование этих доставок, связанное с большим количеством сотрудников и техническим обслуживанием, которые необходимы для этой работы. Об этом в беседе с НСН рассказал основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Доставка грузов беспилотниками пока обходится в 152 раза дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе и в 43 раза дороже чартера, пишет РБК со ссылкой на подсчеты «Почты России». Они сделаны на основании доставок из поселка Тазовский в село Антипаюта (находятся в Заполярье). Сейчас такая доставка осуществляется в рамках экспериментального режима в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. По мнению Кондратьева, убыточность такого вида доставок сейчас - это нормально.
«Здесь нет просчётов «Почты России». Все очень логично: сначала необходимо отработать технологию, чтобы она отвечала требованиям безопасности, а потом уже работать над снижением себестоимости и расширением массовости применения. Быстрых прибылей от штучного применения, которые все ожидают, тут не будет», - рассказал он.
Кондратьев также отметил, что есть ряд законодательных и технических препятствий, которые делают этот вид доставок таким дорогим.
«Есть существенные препятствия, главное из которых - это нормативное регулирование отрасли. Например, в соответствии с текущими требованиями законодательства, необходимо, чтобы на каждой точке взлета и посадки присутствовал экипаж. Обычно, это два человека. Таким образом, если на маршруте доставки груза 5 точек, то это уже 10 человек, и размер зарплатного фонда резко растёт. Также требуется инфраструктура для взлета/посадки, обслуживания и ремонта, дополнительный персонал. В том числе поэтому экономическая эффективность начинает хромать. В мире я лично знаю только один пример коммерческой компании с рентабельной доставкой грузов. Все остальные, даже Google, имеют такой же ряд проблем, но продолжают работать в этом направлении», - пояснил он.
Помимо этого, по мнению Кондратьева, для беспилотных доставок используется вид БПЛА, который очень затратный в использовании.
«Для этих целей был выбран беспилотный комплекс вертолетного типа, который имеет крайне высокую стоимость эксплуатации. По моему мнению, выбор беспилотного комплекса типа VTOL (Самолет с вертикальным взлетом) был бы более оправдан и перспективен», - поделился он.
Ранее руководитель проектной лаборатории «Партизан» Сергей Шейфер сообщал, что беспилотник «Партизан» привлекут для доставки грузов по маршрутной сети «Почты России». По его словам, он может брать на борт до одной тонны грузов, максимальная дальность его полёта составляет одну тысячу километров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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