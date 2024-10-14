Просчитались? В отрасли рассказали, когда доставки беспилотниками начнут окупаться

Для того, чтобы беспилотные доставки стали дешевле и рентабельнее, необходимо пересмотреть законодательное регулирование этих доставок, связанное с большим количеством сотрудников и техническим обслуживанием, которые необходимы для этой работы. Об этом в беседе с НСН рассказал основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Доставка грузов беспилотниками пока обходится в 152 раза дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе и в 43 раза дороже чартера, пишет РБК со ссылкой на подсчеты «Почты России». Они сделаны на основании доставок из поселка Тазовский в село Антипаюта (находятся в Заполярье). Сейчас такая доставка осуществляется в рамках экспериментального режима в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. По мнению Кондратьева, убыточность такого вида доставок сейчас - это нормально.