«Почта России» возобновила наземную доставку в европейские страны
26 марта 202412:17
«Почта России» вернула возможность доставки отправлений в страны Европы наземным транспортом. Об этом заявил глава компании Михаил Волков в беседе с ТАСС.
Ограничения в логистике действовали с февраля и коснулись 24 стран. Ожидалось, что наземную доставку посылок в Европу возобновят в течение двух месяцев, напоминает RT.
«"Почта России" возобновила доставку отправлений в Европу наземным транспортом», — сообщил Волков.
Глава почтового оператора также напомнил о возможности авиадоставки посылок в европейские государства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru