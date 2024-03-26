«Почта России» возобновила наземную доставку в европейские страны

Ограничения в логистике действовали с февраля и коснулись 24 стран. Ожидалось, что наземную доставку посылок в Европу возобновят в течение двух месяцев, напоминает RT.

«"Почта России" возобновила доставку отправлений в Европу наземным транспортом», — сообщил Волков.

Глава почтового оператора также напомнил о возможности авиадоставки посылок в европейские государства.

