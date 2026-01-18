Медведчук считает, что Зеленский может объявить тотальную мобилизацию на Украине

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил ТАСС, что украинские власти во главе с Владимиром Зеленским могут пойти на тотальную мобилизацию, чтобы избежать поиска мирных решений.

Верховная Рада: Украина продолжит мобилизацию даже после боевых действий

По его словам, руководство страны скорее отправит оставшееся население на верную смерть, чем начнет переговоры. Медведчук также подчеркнул, что украинский народ оказался втянут в трагическую катастрофу, за которую руководителям придется нести ответственность. Он назвал боевые действия для команды Зеленского «спасательным кругом», за который они цепляются, не считаясь с жертвами среди мирного населения.

Новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров попытается сделать так, чтобы мобилизация носила мотивационный характер, однако у Украины нет средств на дополнительные выплаты военным, у него ничего не получится. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

ФОТО: РИА Новости
