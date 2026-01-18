Медведчук считает, что Зеленский может объявить тотальную мобилизацию на Украине
Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил ТАСС, что украинские власти во главе с Владимиром Зеленским могут пойти на тотальную мобилизацию, чтобы избежать поиска мирных решений.
По его словам, руководство страны скорее отправит оставшееся население на верную смерть, чем начнет переговоры. Медведчук также подчеркнул, что украинский народ оказался втянут в трагическую катастрофу, за которую руководителям придется нести ответственность. Он назвал боевые действия для команды Зеленского «спасательным кругом», за который они цепляются, не считаясь с жертвами среди мирного населения.
Новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров попытается сделать так, чтобы мобилизация носила мотивационный характер, однако у Украины нет средств на дополнительные выплаты военным, у него ничего не получится. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
