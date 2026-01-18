По его словам, руководство страны скорее отправит оставшееся население на верную смерть, чем начнет переговоры. Медведчук также подчеркнул, что украинский народ оказался втянут в трагическую катастрофу, за которую руководителям придется нести ответственность. Он назвал боевые действия для команды Зеленского «спасательным кругом», за который они цепляются, не считаясь с жертвами среди мирного населения.

Новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров попытается сделать так, чтобы мобилизация носила мотивационный характер, однако у Украины нет средств на дополнительные выплаты военным, у него ничего не получится. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

