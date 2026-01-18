Трамп объявил о введении пошлин в отношении ряда стран ЕС из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о готовности ввести тарифы на европейские товары, чтобы оказать давление в вопросе о Гренландии.

В своем обращении он объявил, что с февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия столкнутся с 10-процентной пошлиной на весь экспорт в США, которая к июню может вырасти до 25%.

Американский президент обосновал этот шаг «необходимостью приобретения» Гренландии, сославшись на гипотетические угрозы со стороны Китая и России и назвав Данию неспособной обеспечить безопасность острова. Глава государства также отметил, что Копенгагену «пришло время отдавать долг».

Ране стало известно, что Дания может вернуть истребители с Украины из-за ситуации вокруг Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
