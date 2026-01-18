Семейных студентов могут обеспечить специальной стипендией
Эксперты рассматривают меру прямой финансовой поддержки студенческих семей, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.
По его словам, основным предложением стала ежемесячная «семейная стипендия» в размере прожиточного минимума, призванная решить сразу несколько задач. С одной стороны, она выступает как социальный стабилизатор, дающий парам уверенность в завтрашнем дне. С другой — исправляет правовой парадокс, при котором вступление в брак, поощряемое государством, ведёт к сокращению общей поддержки семьи - родители теряют льготы на уже взрослого, но учащегося ребёнка.
Рыбальченко указал, что речь об около 50 тысячах семей, из которых 13 тысяч уже имеют детей. Инициатива позиционируется не как социальная статья расходов, а как целевая демографическая инвестиция в молодые, образованные и семейно ориентированные кадры.
Ранее Минобрнауки представило виды материальной поддержки студентов с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
