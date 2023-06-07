Возлюбленная Пикассо умерла в 101 год
Возлюбленная художника Пабло Пикассо Франсуаза Жило умерла в возрасте 101 года, сообщает The New York Times.
Пикассо был старше Жило на 40 лет. Они провели вместе почти десять лет. У пары двое общих детей. Жило ушла от Пикассо, устав от систематических измен художника.
После расставания в 1953 году Жило кардинально изменила свою жизнь. Она писала картины, автор нескольких книг. Ее бестселлер «Моя жизнь с Пикассо» так разозлило художника, что тот оборвал все контакты с Франсуазой и детьми.
В последние месяцы художница испытывала проблемы с легкими и сердцем.
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