Возлюбленная Пикассо умерла в 101 год

Пикассо был старше Жило на 40 лет. Они провели вместе почти десять лет. У пары двое общих детей. Жило ушла от Пикассо, устав от систематических измен художника.

После расставания в 1953 году Жило кардинально изменила свою жизнь. Она писала картины, автор нескольких книг. Ее бестселлер «Моя жизнь с Пикассо» так разозлило художника, что тот оборвал все контакты с Франсуазой и детьми.

В последние месяцы художница испытывала проблемы с легкими и сердцем.