Прощание с актёром Данилой Перовым пройдёт 24 января в Москве
Прощание с Данилой Перовым пройдет в московском театре «Содружество актеров Таганки» 24 января. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в театре, где служил заслуженный артист России. Церемония начнётся в 11:00. Позже пройдёт отпевание в храме Живоначальной Троицы в Серебряниках. Данила Петров будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Ранее НСН писала, что Перов скончался 22 января в возрасте 52 лет. У него оторвался тромб.
Артист был занят в спектаклях «Обыкновенное чудо», «Бешеные деньги» и других. Российский зритель также знает его по ролям в телесериалах «Универ», «Интерны», «Отель Элеон». Напомним, Перов был единственным сыном известной российской актрисы Раисы Рязановой.
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