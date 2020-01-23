Названа причина смерти актера «Интернов» Перова

Систему распознавания лиц в метро Москвы внедрят к 1 сентября

Более 3 тыс. человек задержано в столице за 2019 год на политических акциях

Формат «врач к пациенту» внедрён в приёмном отделении Морозовской детской больницы

До 1,5 млн человек посетили ЦДМ на Лубянке в праздники

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в столице до воскресенья