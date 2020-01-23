Названа причина смерти актера «Интернов» Перова

23 января 202014:48

Оторвавшийся тромб стал причиной смерти 52-летнего российского актера Данилы Перова. Об этом в Facebook сообщила его коллега, актриса Елена Скороходова.

Скончался заслуженный артист России Данила Перов

Данила Петров с 1994 года служил в театре «Содружество актеров Таганки». О смерти артиста сообщили ранее в театре. Смерть наступила в ночь на среду, 22 января.

Артист был занят в спектаклях «Обыкновенное чудо», «Бешеные деньги» и других. Российский зритель также его знает по ролям в телесериалах «Универ», «Интерны», «Отель Элеон».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
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