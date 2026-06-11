«Такая система работает в Китае и США, я бы ее назвал легальным стукачеством. Это абсолютно правильная система. У нас уже такое работает с парковками. Это работает, потому что уже не увидишь машину, стоящую на траве, на газонах и так далее. В других странах люди за это получают гонорар. В США можно получить от 100 до 300 долларов за «стук», в Китае предоставляют льготы за это. Но из-за пресечения нарушений пополняется бюджет, камеры не справляются, так как они известны во всех гаджетах. «Тайный покупатель» будет лучше это все фиксировать. Если это будет сделано за деньги, то количество штрафов увеличится на сотни миллиардов рублей», - объяснил он.

По его словам, на таком стукачестве можно будет заработать в среднем 30 тысяч рублей, а бюджету государства это тоже выгодно.

«Появится новый тип граждан, которые будут зарабатывать на штрафах. Сейчас эти люди получают бонусы в прокатных сервисах и так далее, теперь это просто легализуется на новом уровне. Я прогнозирую, что в среднем такие люди могут заработать до 30 тысяч рублей в месяц. При желании можно будет заработать до 120-150 тысяч рублей. Этим будут пользоваться студенты, домохозяйки и просто сознательные граждане. Чаще всего это процентная система – процент от штрафа. Нужно будет сообщать на портале «Госуслуг», официально направлять данные, это не просто письмо. В Китае для осознанных водителей государство субсидирует бесплатные заправки, бензин, напитки, отели и так далее. Это так называемый клуб стукачей. Поэтому в Китае практически не нарушают правила», - рассказал он.

Жаловаться на нарушения ПДД – это более цивилизованный путь, чем прокалывать соседям колеса за неправильную парковку, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

